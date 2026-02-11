Haberler

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşme başladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki basına kapalı görüşme Beyaz Saray'da başladı. Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan ayrılarak Beyaz Saray'a giriş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.

Netanyahu'nun giriş yapmasından kısa süre sonra Beyaz Saray, basına kapalı olarak gerçekleşen Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığını bildirdi.

