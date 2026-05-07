ABD Başkanı Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilere dair konuları ele aldı.

ABD Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Brezilya'nın dinamik Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmemiz az önce sona erdi. Ticaret ve özellikle gümrük vergileri dahil olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Görüşmemiz çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'li ve Brezilyalı temsilcilerin iki ülke arasındaki başlıkları görüşmek üzere yakın zamanda bir araya geleceğini kaydetti.

Öte yandan, Trump'ın günlük programında görüşme öncesinde yapılması planlanan Oval Ofis'teki basına açık soru cevap bölümünün önce görüşme sonrasına ertelenmesi, daha sonra ise tamamen iptal edilmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray'dan ya da Brezilya heyetinden basına açık bölümün neden yapılmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Trump ile Lula da Silva, en son 26 Ekim 2025'te 47'nci Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.