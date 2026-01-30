Haberler

Trump'tan uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için yeni adım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı daha etkili bir mücadele için 'Büyük Amerikan İyileşme Girişimi' adı altında yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla daha etkin şekilde mücadele edilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, ülkesinde her yıl binlerce insanın bu tür bağımlılıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini bu nedenle daha güçlü inisiyatif almak istediklerini kaydetti.

Trump, "Bugün, bağımlılık ve madde bağımlılığı belasıyla mücadele etmek için tarihi bir başkanlık kararnamesine imza atıyorum." ifadesini kullanırken, yeni girişimin "Büyük Amerikan İyileşme Girişimi" olarak anılacağını söyledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ABD genelinde ağır bedellere neden olduğunu belirten Trump, her yıl uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı, yeni girişimle tüm federal kurumların bu konuda daha etkili bir şekilde koordinasyon halinde çalışacağına işaret etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını