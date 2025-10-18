Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir denizaltının vurulduğunu açıkladı. Trump, söz konusu denizaltının nasıl vurulduğuna ilişkin görüntüyü de paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucu taşıdığını" iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye doğru seyrederken vurulan bir denizaltıya ilişkin açıklama yaptı.

DENİZALTIYI VURDULAR

Söz konusu denizaltının Karayipler üzerinde ABD topraklarına doğru "uyuşturucu taşırken" hedef alındığını aktaran Trump, denizaltında dört "narkoteröristin" olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtti.

"Hayatta kalan iki terörist, tutuklanmak ve yargılanmak üzere geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya'ya iade edilecek." bilgisini veren ABD Başkanı, Karayipler üzerinden ülkesine getirilen uyuşturucuyla hem denizde hem de karada mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı. Trump, söz konusu denizaltının nasıl vurulduğuna ilişkin görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Haberler.com
