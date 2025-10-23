Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya Füzeler Göndermesi İddiasını Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği" iddiasını yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir. ABD'nin bu füzelerle, bu füzelerin nereden geldikleriyle veya Ukrayna'nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

ABD'de yayın yapan WSJ gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Batılı ülkelere ait uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasının önündeki kısıtlamayı kaldırdığı iddiasını paylaşmıştı.

Haberde, "ABD'nin, Kiev'e füzeyi Rusya'da kullanma yetkisi verme yönündeki duyurulmamış hamlesi, bu tür saldırıları destekleme yetkisinin yakın zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten, aynı zamanda NATO Komutanı olarak da görev yapan Avrupa'daki en üst düzey ABD generali General Alexus Grynkewich'e devredilmesinin ardından geldi." ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün, İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow seyir füzesini kullanarak patlayıcı ve roket yakıtı üreten bir Rus tesisini vurduğunu duyurmuştu.