Haberler

Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya Füzeler Göndermesi İddiasını Yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerini Rusya topraklarında kullanmasına izin verildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bunun basında çıkan bir yanlış bilgi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği" iddiasını yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir. ABD'nin bu füzelerle, bu füzelerin nereden geldikleriyle veya Ukrayna'nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

ABD'de yayın yapan WSJ gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Batılı ülkelere ait uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasının önündeki kısıtlamayı kaldırdığı iddiasını paylaşmıştı.

Haberde, "ABD'nin, Kiev'e füzeyi Rusya'da kullanma yetkisi verme yönündeki duyurulmamış hamlesi, bu tür saldırıları destekleme yetkisinin yakın zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten, aynı zamanda NATO Komutanı olarak da görev yapan Avrupa'daki en üst düzey ABD generali General Alexus Grynkewich'e devredilmesinin ardından geldi." ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün, İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow seyir füzesini kullanarak patlayıcı ve roket yakıtı üreten bir Rus tesisini vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu

Tarlaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü

Kavga ettiği sürücüyü, resmen ezerek öldürdü
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu

Tarlaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki dev şirketini kara listeye aldı
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.