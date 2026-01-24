Trump, ABD'nin yarısını etkisi altına alacak "tarihi" kış şartlarını izlediklerini belirtti

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yarısını etkisi altına alacak "tarihi kış fırtınaları" için "acil durum" ilanlarını onayladığını belirterek, fırtınadan etkilenecek tüm eyaletleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Trump, ABD merkezli TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "South Carolina ve Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen tarihi kış fırtınaları için acil durum ilanlarını onayladım." ifadesini kullandı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve eyalet yetkililerinin yardımıyla herkesin güvenliğini sağlayacaklarını vurgulayan Trump, her iki eyaletin de ihtiyaç duyulan desteği almasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Trump, "Fırtınanın yolunda bulunan tüm eyaletleri izlemeye ve onlarla iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalın." ifadelerine yer verdi.

ABD'de yoğun kar ve dondurucu soğuk uyarısı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin yarısından fazlasının hafta sonundan itibaren yoğun karla birlikte "tarihi nitelikte dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

Texas'tan ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine kadar 172 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sert kış şartlarında bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar kar beklenirken, hava sıcaklığının da eksi 45 dereceye kadar düşebileceği, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.

Ülkedeki 10'dan fazla eyalette "olağanüstü hal" ilan edilmiş, fırtına ve yağışın yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedilmişti.