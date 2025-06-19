Trump'tan Wall Street Journal'a Tepki: İran'a Saldırı İddiaları Asılsız

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ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesinin İran'a yönelik bir saldırı hazırlığı olduğuna dair haberine tepki gösterdi ve iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığı" iddiasını gündeme getiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, WSJ'nin iddiasının altının dolu olmadığını belirtti.

Trump, "Wall Street Journal'ın, İran'la ilgili düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok." ifadesini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak son karar için saldırı talimatını beklettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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