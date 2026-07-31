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Trump'tan Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesi fikrine kırmızı ışık

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesi konusunda "Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.

Abd Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesi konusunda "Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Abd Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verip vermeyecekleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Trump, bu konuda önceki açıklamalarından farklı olarak temkinli ifadeler kullandı.

Bu füze teknolojisinin çok üst düzey olduğuna ve ABD için hayati önemi bulunduğuna işaret eden Trump, bu tür bir teknolojiyi başka bir ülkeye verme konusunda oldukça dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Trump, "Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri en inanılmaz bir şey. Bu konuda çok sağduyulu ve aynı zamanda çok dikkatli olmalısınız. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik, bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek... Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Abd Başkanı, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti.

28 Temmuz'da Washington'da Trump ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine Patriot üretimi için lisans vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA
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