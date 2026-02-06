Haberler

ABD Başkanı Trump, "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler içeren 'SAVE Act' yasa tasarısının Kongre'den hızlı bir şekilde geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlara çağrı yaparak söz konusu tasarının hızla kabul edilmesini istediğini söyledi.

Leavitt, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerinde daha katı düzenlemeler içeren "SAVE Act" yasa tasarısı ile eyaletlerin, federal seçim yasalarına uygun hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Düzenlemenin seçmen kütüklerinden ABD vatandaşı olmayanların çıkarılmasını öngördüğünü belirten Leavitt, seçim güvenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını savundu.

Tasarıya göre, oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere, ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu çağrı Demokratların tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
