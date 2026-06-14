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Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak Beyrut saldırısı için tepki gösterdi Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya tepki göstererek Netanyahu'ya 'Bibi neden böyle bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı?' diye sordu ve İran ile yapılacak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısına ilişkin, "Bibi ( İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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