Trump'tan Müslüman Aday Mamdani'ye Sert Tepki

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'yi hedef alarak şehri 'kurtaracağını' ve eski ihtişamına kavuşturacağını belirtti. Trump, ayrıca Mamdani'ye yönelik tehditlerde bulunarak, kontrolün kendisinde olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'den şehri "kurtaracağını" ve tekrar "harika" yapacağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta ön seçimleri birinci sırada tamamlayan Mamdani'ye yüklenmeye devam etti.

"ABD Başkanı olarak bu komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Trump, takipçilerine kontrolün kendisinde olduğu mesajını verdi.

Donald Trump, "İçiniz rahat olsun, tüm kontrol ve kartlar bende. New York şehrini kurtaracağım ve tıpkı iyi, eski ABD'de yaptığım gibi onu tekrar çekici ve harika yapacağım." açıklamasında bulundu.

Trump, düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaları engellemesi halinde New York'un Demokrat belediye başkanı adayını "sınır dışı edeceğini" açıklamış, Mamdani ise bu "tehdide boyun eğmeyeceğini" kaydetmişti.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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