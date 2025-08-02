Trump'tan Medvedev'e Nükleer Yanıt: 'Tamamen Hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarına tepki gösterirken, "O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini New Jersey'de geçirmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in açıklamalarına atıf yaparak, söz konusu nükleer olunca her anlamda hazır olmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, "O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız. Bir tehditte bulunuldu, bize göre bu uygunsuzdu ve biz de halkımızın güvenliği için bunu (iki nükleer denizaltının yeniden konuşlandırılması) yaptık." diye konuştu.

Trump, dün yaptığı açıklamada, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." değerlendirmesinde bulunmuştu.