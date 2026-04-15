ABD Başkanı Trump'tan İngiltere Eleştirisi ve İran'la "Barış Görüşmeleri" Mesajı

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İngiltere hükümetini eleştirirken Kral Charles'a övgüde bulundu. İran ile olası barış görüşmelerine değinen Trump, bir anlaşmanın "çok mümkün" olduğunu ve yeni müzakerelerin "önümüzdeki iki gün içinde" gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News'e verdiği röportajda, İngiltere hükümetini eleştirirken, Kral Charles'ı övdü. Trump ayrıca, Kral Charles'ın ABD ziyaretinin hükümetin talebiyle yapıldığından haberdar olmadığını ifade etti. Ziyaretin ay sonuna doğru gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

Trump, "İran ile olası barış görüşmelerine de değinerek bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu ve İran'ın ciddi şekilde yıprandığını" yineledi. Daha sonra ABD merkezli New York Post'a yaptığı açıklamada Trump, yeni bir tur barış görüşmesinin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" ifade etti.

Trump, daha önce de benzer şekilde savaşın sona yaklaştığını dile getirmiş, 1 Nisan'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "savaşın tamamlanmaya yaklaştığını ve iki ya da üç hafta içinde sona erebileceğini" söylemişti.

Kaynak: ANKA