Trump'tan İsrail ve İran Arasında Ateşkes Açıklaması

İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan ve ABD'nin de dahil olduğu savaşa ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Trump şunları kaydetti:

"Tebrikler herkese! İsrail ile İran arasında, yaklaşık 6 saat sonra (her iki taraf da devam etmekte olan son görevlerini tamamladıktan sonra) tam ve kapsamlı bir ateşkeş üzerinde tamamen anlaşmaya varılmıştır! Ateşkes 12 saat sürecektir ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır! Resmi olarak, ateşkesi ilk başlatacak olan İran'dır ve 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese başlayacaktır. 24. saatin sonunda ise, '12 Günlük Savaş'ın resmen sona erdiği dünya tarafından selamlanacaktır.

"Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Orta Doğu'yu yok edebilirdi, ama öyle olmadı, ve asla olmayacak"

Her ateşkes süresince diğer taraf sükunet içinde ve saygılı kalacaktır. Her şeyin planlandığı gibi gideceği varsayımıyla ki gidecek her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, bu savaşı sonlandıracak dayanıklılığı, cesareti ve zekayı gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Orta Doğu'yu yok edebilirdi, ama öyle olmadı, ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve tanrı dünyayı korusun!"