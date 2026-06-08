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ABD Başkanı Trump: "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı"

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların derhal durdurulması için sosyal medyadan ateşkes çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları derhal sonlandırması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Trump, "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı." ifadesini kullandı.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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