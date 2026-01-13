Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslendi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da devam eden gösterilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İranlı tüm yetkililerle görüşmeleri iptal ettiğini vurgulayan Trump, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda." ifadelerini kullandı.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MIGA" ifadesini de ekledi.