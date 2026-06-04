Trump'tan, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının kabul edilmesine tepki Açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören "savaş yetkileri" tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilmesini "anlamsız bir oylama" olarak niteledi.

Oylamada "4 kötü Cumhuriyetçi ve tüm Demokratların" İran ile "son müzakerelerin sürdürüldüğü aşamada" savaş yetkilerini sınırlandırmak için oy kullandığına dikkati çeken Trump, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

"Demokratlar 'Trump Delilik Sendromundan' besleniyor. Ülkemizin başarısız olmasını, bana birçok zaferden birini daha kazandırmaktan daha çok tercih ediyorlar. 4 Cumhuriyetçi ise bambaşka bir hikaye. Onlar gösteriş meraklısı! Kendilerinden utanmalılar."

Tasarı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını dün kabul etmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyu kullanılmıştı.

4 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlarla "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut ifadesi olarak değerlendirilmişti.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullanmıştı.

Veto kesin gibi

ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.