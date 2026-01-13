Haberler

ABD Başkanı Trump'tan İran Açıklaması: Yardım Yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolarla ilgili olarak, İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerini iptal ettiğini ve protestoculara destek verdiğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin, "Katillerin ve istismarcıların isimlerini not edin. Büyük bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsız yere öldürülmesi son bulana dek İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı yurtseverler, Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve istismarcıların isimlerini not edin. Büyük bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsız yere öldürülmesi son bulana dek İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda."

ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
