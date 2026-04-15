İran: "Yeni Abd-İran Görüşmelerine Dair Herhangi Bir Bilgi Yok"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlaması olasılığını belirtti. İran ise yeni görüşmelere dair bilgi bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "önümüzdeki iki gün içinde bir gelişme olabileceğini" söylerken İran ise "yeni görüşmelere dair herhangi bir bilginin olmadığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabileceğini" söyleyerek, ABD-İran görüşmelerine işaret etti. Trump, "İran ile savaşın, sona çok yakın olduğunu" söyledi.

İran'ın devlet haber ajansına konuşan bir diplomatik kaynak ise yeni görüşmelere dair "herhangi bir bilgi olmadığını" belirtti. Tahran ile arabulucu rolü üstlenen Pakistan arasında mesajların iletildiği ancak henüz doğrulanmış bir görüşme planı bulunmadığı aktarıldı. Pakistan'ın ABD-İran görüşmeleri sonuçsuz kalsa da arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü de kaydedildi.

Kaynak: ANKA
