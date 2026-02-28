Haberler

Trump: İran Müzakerelerinden Memnun Değilim

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İran ile yapılan nükleer müzakerelerden memnun olmadığını belirtti ve zenginleştirme taleplerine karşı çıktığını ifade etti. Silahlı güç kullanma ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile yapılan nükleer görüşmelerden memnun olmadığını açıkladı ve bazen istemese de silahlı güç kullanmaya mecbur kaldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakerelerden memnun olmadığını ve Tahran için herhangi bir zenginleştirmeye izin vermeyeceğini vurguladı. Trump, Teksas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlıların müzakerelerde yeterince ileri gitmek istemediklerini belirtti ve durumu "çok kötü" olarak nitelendirdi.

Trump, İran'ın nükleer programındaki zenginleştirme taleplerine ilişkin, "Ben zenginleşmeye hayır diyorum. Yüzde 20, yüzde 30… Her zaman yüzde 20, yüzde 30 istiyorlar ve bunu sivil amaçlar için talep ediyorlar. Bence bu medeniyetsiz bir şey" dedi.

Bir gazetecinin askeri saldırı başlatıp başlatmama konusunda ne kadar karar vermeye yakın olduğu sorusuna Trump, "İstemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Avrupa ülkeleri ise artan İran gerilimlerini gerekçe göstererek, İsrail'e seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlarını uyardı.

