Haberler

Trump, İran'ın ateşkese uymaması halinde saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında varılan geçici ateşkeste İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki geçici ateşkes kapsamında "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını" belirterek, aksi halde saldırılara devam edileceği tehdidinde bulundu.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından ABD-İran arasında ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelinin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte "varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran'ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini" belirtti.

Aksi halde saldırıların yeniden başlayacağını öne süren Trump, bunun "daha büyük ve daha önce kimsenin görmediği kadar daha güçlü şekilde" gerçekleşeceğini iddia etti.

Trump, bunun uzun zaman önce kararlaştırıldığını belirterek, "(İran için) nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

