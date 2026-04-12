ABD Başkanı Trump: "Abd, Hürmüz Boğazı'ndaki Gemilere Abluka Başlatacak"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan gemilere yönelik abluka başlatacaklarını açıkladı. Trump, "Donanmamıza ayrıca uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, "ABD güçlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini derhal başlatma talimatı verdiğin bildirdi. "Donanmamıza ayrıca uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim" ifadelerini kullanan Trump, "bu gemilerin açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacağını" kaydetti.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini" savunarak, "Tahran yönetimini uluslararası su yolunu yeniden açmaya" çağırdı. Trump, söz konusu durumun küresel ölçekte "kaygı, aksama ve acıya" yol açtığını ifade etti.

"Askeri seçenek hazır"

Trump ayrıca, "ABD'nin İran'a karşı askeri olarak her an hazır olduğunu" belirterek, "uygun zamanda İran'ı tamamen bitirebileceklerini" vurguladı. İslamabad'daki görüşmelere de değinen Trump, "müzakerelerde bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını ancak temel anlaşmazlık konusu olan İran'ın nükleer programında uzlaşıya varılamadığını" ifade etti.

Trump, "Gerçekten önemli olan tek konu, nükleer, çözülemedi" dedi ve İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından süreç hakkında bilgilendirildiğini belirten Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ekibinin müzakerelerdeki çabalarını takdir etti.

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme faaliyetlerine başlayacağını da kaydetti.

