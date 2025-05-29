Trump'tan Harvard'a Yabancı Öğrenci Kontenjanı Sınırı Talebi

WASHINGTON, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenci kontenjanına yüzde 15 gibi bir sınır koyulması gerektiğini söyledi. Trump, çarşamba günkü açıklamasında üniversiteye yabancı öğrenci listesini paylaşması yönündeki baskılarını da sürdürdü.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Harvard bize listelerini göstermek zorunda. Yabancı öğrencileri var. Öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31'i yabancı kökenli. Neredeyse yüzde 31'i. Bu öğrencilerin nereden geldiğini, sorun çıkarıp çıkarmayacaklarını bilmek istiyoruz" dedi.

Yabancı öğrencilerin çoğunun sorun çıkaran kişiler olduğunu söyleyen Trump, "buna ülkedeki radikal sol fanatiklerinin neden olduğunu" ifade etti.

Trump, "Kontenjan yüzde 31 değil, yaklaşık yüzde 15 civarında olmalı. Harvard ve diğer okullara gitmek isteyen insanlarımız var, ancak yabancı öğrenci sayısı nedeniyle gidemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Harvard'ın verilerine göre, 2023 sonbaharı itibarıyla yabancı öğrenciler toplam öğrenci sayısının yüzde 27'sinden fazlasına karşılık geliyor. Harvard'da an itibarıyla 140'tan fazla ülke ve bölgeden, çoğu lisansüstü programlara devam eden yaklaşık 6.800 yabancı öğrenci ve akademisyen eğitim görüyor.