Haberler

Trump, Suriye'deki DEAŞ unsurlarını hedef alan bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ın ABD askerlerini hedef alan 13 Aralık saldırısına karşı güçlü misilleme operasyonları başlattıklarını duyurdu. Suriye hükümetinin desteğiyle yapılan operasyonlarda, 70'den fazla hedef vuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 13 Aralık'taki saldırıya karşı başlatılan misilleme kapsamında Suriye'de bulunan DEAŞ hedeflerinin "çok güçlü şekilde" vurulduğunu belirtti.

Suriye hükümetinin operasyonlara verdiği desteğe işaret eden Trump, "Ülkeyi yeniden harika yapmak için yoğun çaba sarf eden bir liderin başında bulunduğu Suriye hükümeti, bu süreçte bizi tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

Trump, "Amerikalılara saldıracak kadar kötü olan tüm teröristleri uyarıyorum. ABD'ye saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar ağır şekilde vurulursunuz." uyarısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'deki 70'den fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'in ABD askerlerini hedef aldığı saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu"nu başlattıklarını duyurmuştu.

Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
title