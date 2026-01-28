Haberler

Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'in federal göçmenlik yasalarını uygulamaması durumunda şehrin zor bir süreçle karşılaşabileceğini belirtti. Trump, Frey'in açıklamalarını sert bir dille eleştirirken, Frey ise yerel güvenliğin sağlanmasına odaklanacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili Belediye Başkanı Jacob Frey'in "göçmenlik yasalarını uygulamaması" halinde işlerin kötüye gidebileceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı Frey'i hedef aldı.

Trump, "Şaşırtıcı bir şekilde, Belediye Başkanı Jacob Frey, az önce 'Minneapolis federal göçmenlik yasalarını uygulamıyor ve uygulamayacak.' dedi. Lütfen biri ona, bu açıklamanın yasayı çok ciddi bir şekilde ihlal ettiğini ve onun ateşle oynadığını söylesin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Frey, Trump'ın bu hafta başında Minneapolis'e gönderdiği Beyaz Saray Sınır Sorumlusu Tom Homan'a, "şehrin federal göçmenlik yasalarını uygulamayacağını" söylediğini açıklamıştı.

Frey, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bay Homan'a, bu operasyonun Minneapolis ve çevresindeki topluluklar üzerinde yarattığı ciddi olumsuz etkilerin yanı sıra yerel polis memurlarımız üzerinde yarattığı baskıyı da aktardım. Ayrıca Minneapolis'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığını ve uygulamayacağını, komşularımızın ve sokaklarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam edeceğimizi de açıkça belirttim." açıklamasını yapmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi