ABD Başkanı Trump: İran'ın Çok Sayıda Askeri Lideri Öldürüldü

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a büyük bir saldırı düzenlendiğini, çok sayıda İranlı askeri liderin öldürüldüğünü ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından patlama anlarının olduğu bir video paylaşan Trump, "İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri lider, Tahran'daki bu büyük saldırıyla birlikte ortadan kaldırıldı" dedi.

Kaynak: ANKA