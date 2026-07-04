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Trump: "Avrupa, 3. Dünya ülkelerinden suçluları kabul ettiğinde 3. Dünya ülkesi haline geldiğini öğreniyor"

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın 3. dünya ülkelerinden suçluları kabul etmesiyle 3. dünya ülkesi haline geldiğini öne sürdü ve bu durumun hızla gerçekleştiğini savundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, 3. Dünya ülkelerinden suçluları kabul ettiğinde 3. Dünya ülkesi haline geldiğini öğreniyor" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Trump, "Avrupa, 3. Dünya ülkelerinden suçluları kabul ettiğinde 3. Dünya ülkesi haline geldiğini öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu. Bunun çok hızla "göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştiğini" savunan Trump, kendisinin de bu bağlamda Beyaz Saray koltuğuna "tam zamanında" seçildiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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