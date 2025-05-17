Trump, Putin ve Zelenskiy ile Ateşkes Görüşmesi Yapacak

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Ateşkes Görüşmesi Yapacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek ateşkese ulaşma konusunu ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini ve ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10: 00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetti.

Donald Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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