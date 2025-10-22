Haberler

Trump, Putin ile Görüşmeyi Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan zirvenin ertelendiğini ve görüşmenin gereksiz olduğunu ifade etti. Trump, 'Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
