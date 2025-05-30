Trump, Netanyahu'nun Oyunlarından Bıktı

Trump, Netanyahu'nun Oyunlarından Bıktı
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İsrailli askeri uzman Amos Harel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına karşı rahatsızlık duyduğunu ve Netanyahu'nun 'oyunlarından' bıktığını ifade etti. Harel, Trump'ın İsrail yönetimine Gazze'ye insani yardımlar konusunda baskı yaptığını belirtti.

İsrailli askeri uzman Amos Harel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "oyunlarından bıktığı"nı iddia etti.

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Trump'ın son haftalarda Tel Aviv yönetimine "Gazze'ye insani yardımların girişi" konusunda baskı yaptığını belirterek bu durumun "Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığı" iddiasında bulundu.

Trump'ın Gazze'deki gelişmeler ve İran ile müzakereler konusunda Netanyahu'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu savunan Harel, "Görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oyunlarından bıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında devam eden müzakereleri hatırlatan Harel, şöyle devam etti:

"Trump, Netanyahu'ya Washington ile Tahran arasında devam eden müzakereler sırasında İran nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlememesi konusunda sert bir uyarıda bulundu."

Harel, Trump'ın Netanyahu'ya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den "daha ihtiyatlı yaklaştığını" ifade ederek Netanyahu yönetimiyle artan gerilime rağmen Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerindeki hassasiyet sebebiyle açıkça karşıt bir politika sergileyemediği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin başarısızlıklarından ötürü "günah keçisi" aradığına dikkati çeken Harel, Tel Aviv'in kamuoyunun dikkatini farklı konulara yöneltmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel
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