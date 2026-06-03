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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Telefonda "Deli" Dediğini Doğruladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle ona 'lanet olası deli' dediğini doğruladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakereler sürerken Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "lanet olası deli" ifadesini kullandığını doğruladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump 1 Haziran Pazartesi günü Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail Başbakanı'na sert ifadeler kullanarak çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Donald Trump, ABD medyasında yer alan haberlere atıfla yöneltilen Netanyahu'ya "lanet olası deli" deyip demediği sorusuna, "dedim" yanıtını verdi. Trump, "Öfkeli olduğumu söyleyemem. Sürekli Lübnan'la savaşıyor olmasına biraz sinirlenmiştim" ifadelerini kullandı.

Trump, bu sözlerinin ardından, "Netanyahu ile ilişkilerinin iyi olduğunu" belirterek, "Çok iyi anlaşıyoruz" dedi. Trump, "Bir noktada 'Bibi, bunu durdurmalıyız. Buna son vermeliyiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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