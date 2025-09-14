Haberler

Trump, Memphis'teki Suç Oranı Düşüşünü Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, mahalli suç oranlarının 'bir miktar' düştüğünü belirterek, bu durumun Federal Soruşturma Bürosu'nun çalışmaları ile gerçekleştiğini ifade etti. Washington'ın güvenliğinden bahseden Trump, benzer gelişmelerin diğer büyük şehirlerde de olacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki suç oranının "bir miktar" düştüğünü belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki suç oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Memphis'teki suç oranının "bir miktar" düştüğünü belirten Trump, "(Bunun) Tek nedeni, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal hükümetin diğer kurumlarının benim talimatımla 5 aydır buradaki korkunç suç oranları üzerinde çalışıyor olmalarıdır." ifadesini kullandı.

Trump, halihazırda Washington'ın "çok güvenli" olduğunu ve burada "suçun olmadığını" savunarak, benzer bir dönüşümün Memphis, Chicago ve Los Angeles'ta da gerçekleşeceğini kaydetti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların henüz yeni başladığını ifade eden Trump, "Onları sadece ben kurtarabilirim." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler

Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.