Haberler

Trump: Görünüşe Göre Küba'ya Müdahale Eden ABD Başkanı Ben Olacağım

Trump: Görünüşe Göre Küba'ya Müdahale Eden ABD Başkanı Ben Olacağım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki başkanların Küba'ya müdahale konusunda düşünce aşamasında kaldığını, bunu eyleme dökecek kişinin kendisi olabileceğini söyledi. ABD'nin Küba'ya yönelik baskıları artarken, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel olası bir askeri saldırının kan gölüne yol açacağı uyarısında bulundu.

WASHINGTON, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki başkanların yıllardır Küba'ya müdahale etme konusunda düşünce aşamasında kaldıklarını, bunu eyleme dökecek kişinin ise kendisi olabileceğini söyledi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Diğer başkanlar 50-60 yıldır bu konuda bir şeyler yapmayı düşünüp durdular. Görünen o ki, bunu yapan ben olacağım. Bundan da memnuniyet duyarım" dedi.

Trump, Kübalı Amerikalıların da geri dönüp bu konuda yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, an itibarıyla Küba ile müzakere yoluyla anlaşma ihtimalinin yüksek olmadığını belirtmişti.

Kısa süre önce ABD'nin, Küba ordusunun 30 yıl önce iki uçağı düşürerek can kayıplarına yol açmasıyla ilişkili olarak Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlaması ve Nimitz Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nu Karayipler'e sevk etmesi, Küba'ya yönelik daha geniş çaplı baskı kampanyası kapsamında atılmış adımlar olarak değerlendiriliyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Castro hakkındaki iddianamesinin yasal dayanaktan yoksun bir "siyasi manevra" olduğunu belirterek, Washington'ın, "Brothers to the Rescue (Kurtarma Kardeşleri) adlı narkoterör örgütüne ait küçük uçakların düşürülmesiyle ilişkili olayları manipüle ettiğini ve yalan söylediğini" ifade etti.

Diaz-Canel pazartesi günkü açıklamasında da ABD'nin Küba'ya düzenleyeceği bir askeri saldırının, "sonuçları kestirilemez bir kan gölüne" yol açacağı ve Latin Amerika ve Karayipler'de barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum