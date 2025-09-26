Haberler

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini belirtti. Trump, bu durumun artık durması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te konuşan Donald Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Bu olmayacak." dedi.

Bir muhabirin Trump'ın Netanyahu ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Konuşmuş olsam da olmasam da görüştüm, ama İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Yeterince oldu, artık durmanın zamanı geldi" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
