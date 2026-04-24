Trump: İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkes 3 Hafta Uzatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan temsilcileriyle Oval Ofis’te yapılan görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını duyurdu.

Trump'ın paylaşımına göre toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Lübnan Büyükelçisi Michel Issa da katıldı. Görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirten Trump, ABD'nin Lübnan'ın kendisini Hizbullah'a karşı korumasına yardımcı olmak amacıyla Lübnan ile işbirliği yapacağını ifade etti.

Trump ayrıca, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlamayı beklediğini kaydetti. Söz konusu temasın tarihi bir toplantı olduğunu savunan Trump, görüşmeye katılmaktan onur duyduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
