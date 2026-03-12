ABD Başkanı Trump: "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının "çok iyi gittiğini" ifade ederek, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değindi.

İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını savunan Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi.

ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar." ifadesini kullandı.