ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın "çok kısa sürede" sona ereceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, savaşın yakında sona ereceğini ve anlaşma için İran'ın istekli olduğunu söyledi. Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek." diye konuştu.

İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
