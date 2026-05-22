Haberler

Trump: İran'ın Elinde Zenginleştirilmiş Uranyum Bulunmasına İzin Vermeyiz

Trump: İran'ın Elinde Zenginleştirilmiş Uranyum Bulunmasına İzin Vermeyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah edinememesi için yapılacak anlaşmada İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

WASHINGTON, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinememesini güvence altına almak üzere İran'la imzalanacak bir barış anlaşmasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD tarafından kontrol edilmesi hükmünün mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Muhtemelen elimize geçtikten sonra imha edeceğiz, ama ellerinde kalmasına izin vermeyeceğiz" diyen Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Trump, "An itibarıyla müzakereler devam ediyor. Sonuç ne olur göreceğiz, ancak bir şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağız. İran'ın nükleer silah edinmesine izin veremeyiz. Konunun özü budur" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakerelerde "olumlu sinyaller" olduğunu, ancak "aşırı iyimser" olmak istemediğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni resmen yürürlükte
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı