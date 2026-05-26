Trump: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor

ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya UAEA eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti. Ateşkes müzakerelerinde uranyumun durumu ana gündem maddelerinden biri.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
