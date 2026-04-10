Trump: "İran'ın, uluslararası su yollarını kullanarak şantaj yapmaktan başka kozu yok"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmaktan başka bir koza sahip olmadığını" savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmaktan başka bir koza sahip olmadığını" savundu.

Trump, sosyal medya platformu hesabından, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yarın Pakistan'da yapılması planlanan müzakereler öncesi İran'a yönelik paylaşımda bulundu.

Abd Başkanı Trump, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyadan kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek." ifadesini kullandı.

Trump, başka bir paylaşımında da İran'ın "sahte haber yapan medyayla ve halkla ilişkilerle" başa çıkma konusunda, savaşma konusunda olduklarından daha iyi olduklarını savundu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!