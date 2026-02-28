ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Trump, İran'ı ABD Seçimlerine Müdahale Etmekle Suçlayan Bir İddia Paylaştı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın 2020 ve 2024 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne süren bir haber paylaştı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldrırılarını başlatmasının ardından yaptığı paylaşımda " İran, 2020 ve 2024 seçimlerinde Trump'ın kazanmasını engellemeye çalıştı ve şimdi ABD ile yeniden savaşa sürüklendi" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı dijital haber platformu Just the News tarafından yayımlanan bir haberin başlığını paylaşarak, İran'ın kendisinin seçimi kazanmasını engellemeye yönelik girişimlerini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarıyla ilişkilendiren ifadeleri öne çıkardı. Haberde, ABD Adalet Bakanlığı'nın Eylül 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup üç kişiyi, Trump'ın yeniden seçim kampanyasına yönelik başarılı bir siber saldırı düzenlemekle suçladığı hatırlatılılıyor.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, söz konusu suçlamalarla ilgili açıklamasında, İran'ın seçimler öncesinde siber faaliyetlerini giderek daha saldırgan hale getirdiğini savunmuştu.

Kaynak: ANKA