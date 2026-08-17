Trump: Önceliğimiz İran'ın nükleer silah sahibi olmaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın "bir numaralı hedef" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır ve her zaman öyle olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA