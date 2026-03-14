ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nda gerçekleştirilen hava saldırılarında tüm askeri hedeflerin yok edildiğini iddia etti. Trump, petrol altyapısına zarar verilmemesine yönelik tercihinin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişe bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, " İran'ın en değerlisi olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
