ABD Başkanı Trump: İran ile Yeni Müzakere Turu 36-72 Saat İçinde Yapılması Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni müzakerelerin 36 ila 72 saat içinde başlayabileceğini belirtti. Görüşmelerin kapsamı ve detayları ise belirsizliğini koruyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir müzakere turunun 36 ila 72 saat içinde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Donald Trump, ABD merkezli gazete New York Post'a verdiği demeçte, İran ile görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi.

Batı medyasına konuşan Pakistanlı kaynaklar daha önce "önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde yapılabileceğini" söylemişti. ABD Başkanı, bu iddia üzerine kendisine yöneltilen soruya "Yeni müzakere turunun 36 ila 72 saat içinde yapılması mümkün" olduğunu belirterek yanıt verdi.

Trump'ın bu yanıtını ikinci tur görüşmelerin, 24 Nisan Cuma gününe kadar yapılması yönünde bir beklenti oluşturdu. Ancak İran tarafından olası görüşmelere ilişkin bir yorum gelmezken görüşmelerin kapsamı, yeri ve tarafların temsil düzeyine ilişkin resmi detaylar da belirsizliğini koruyor.

Trump, ateşkesin uzatılmasına rağmen bölgede askeri hazırlıkların devam edeceğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının süreceğini vurguladı. ABD Başkanı, İran ile temasların "olumlu ilerlediğini" savunarak görüşmelerde özellikle deniz ticaretinin güvenliği ve nükleer faaliyetlere yönelik kısıtlamaların ana gündem maddeleri olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki iki kişi için tahliye kararı
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma

Hayalleri yarım kalan Adnan'ın odasına astığı not: Bunu unutma...
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

Yenilgi sonrası fena patladı!