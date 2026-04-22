ABD Başkanı Trump: İran ile Yeni Müzakere Turu 36-72 Saat İçinde Yapılması Mümkün

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir müzakere turunun 36 ila 72 saat içinde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Donald Trump, ABD merkezli gazete New York Post'a verdiği demeçte, İran ile görüşmelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi.

Batı medyasına konuşan Pakistanlı kaynaklar daha önce "önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde yapılabileceğini" söylemişti. ABD Başkanı, bu iddia üzerine kendisine yöneltilen soruya "Yeni müzakere turunun 36 ila 72 saat içinde yapılması mümkün" olduğunu belirterek yanıt verdi.

Trump'ın bu yanıtını ikinci tur görüşmelerin, 24 Nisan Cuma gününe kadar yapılması yönünde bir beklenti oluşturdu. Ancak İran tarafından olası görüşmelere ilişkin bir yorum gelmezken görüşmelerin kapsamı, yeri ve tarafların temsil düzeyine ilişkin resmi detaylar da belirsizliğini koruyor.

Trump, ateşkesin uzatılmasına rağmen bölgede askeri hazırlıkların devam edeceğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının süreceğini vurguladı. ABD Başkanı, İran ile temasların "olumlu ilerlediğini" savunarak görüşmelerde özellikle deniz ticaretinin güvenliği ve nükleer faaliyetlere yönelik kısıtlamaların ana gündem maddeleri olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA