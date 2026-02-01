ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

"İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR"

Trump, "Ama bakın, plan şu ki ( İran ) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

OLUMSUZ GEÇEN PAZARLIKLARA ATIFTA BULUNDU

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

"MÜZAKERE EDİYORLAR, NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında öldürülen binlerce protestocu ABD'nin tepkisini çekmişti. Göstericilerin idam edileceği iddiası sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini ciddi şekilde tehdit ederken tansiyonun yükselmesinin ardından donanmayı İran'a göndermişti. ABD ve İsrail basını ise son haberlerinde dünyayı tedirgin eden saldırının bugün yapılacağını yazmıştı.