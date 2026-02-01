Haberler

ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

Güncelleme:
ABD-İran gerilimi sürerken Başkan Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Bugün İran'a yönelik saldırı olacağı iddialarına ilişkin konuşan Trump "İran bizimle konuşuyor ve müzakere ediyor, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile konuştuğunu ve bir şeyler yapılıp yapılamayacağının değerlendirileceğini belirtti.
  • Trump, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan büyük bir filosu olduğunu ve bunun Venezuela'dakinden daha büyük olduğunu açıkladı.
  • ABD ve İsrail basını, İran'a yönelik bir saldırının bugün yapılacağını haber verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

"İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR"

Trump, "Ama bakın, plan şu ki ( İran ) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

OLUMSUZ GEÇEN PAZARLIKLARA ATIFTA BULUNDU

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

"MÜZAKERE EDİYORLAR, NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında öldürülen binlerce protestocu ABD'nin tepkisini çekmişti. Göstericilerin idam edileceği iddiası sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini ciddi şekilde tehdit ederken tansiyonun yükselmesinin ardından donanmayı İran'a göndermişti. ABD ve İsrail basını ise son haberlerinde dünyayı tedirgin eden saldırının bugün yapılacağını yazmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ortadoğu'daki bütün yasadışı örgütlerin, terör örgütlerinin, çetelerin, silahlı aşiretlerin, mezhep çatışmalarının bitmesi dileğiyle.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

