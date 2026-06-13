Trump: "Görüşmelerin En Üst Düzeye Taşınması ve Onaylanmış Olması Nedeniyle İran'a Yönelik Bu Gece Planlanan Saldırıları İptal Ettim"

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde onaylandığını belirterek, bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınması ve onaylanmış olması nedeniyle, ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

Trump, "Görüşmeler ve nihai maddeler, hem genel çerçevesi hem de ayrıntılarıyla ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflar tarafından onaylanmıştır. Deniz ablukası ise bu anlaşma tamamlanıncaya kadar tüm gücüyle yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içinde açıklanacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA