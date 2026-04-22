İsrail basını: Trump, İran ile pazar gününe kadar bir mutabakata varmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile geçici ateşkesi uzatma kararı aldığı ve pazar gününe kadar bir mutabakata varmak istediği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın müzakerelerle birlikte bir anlaşma zemini oluşturma çabası dikkat çekiyor.

İsrail basını, geçici ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile pazar gününe kadar sadece müzakere etmek değil, bir mutabakata varmak istediğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN, ismi paylaşılmayan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir tarih belirtmeyen Trump'ın geçici ateşkesi pazar gününe kadar uzattığı iddia edildi.

Habere göre, bir diplomatik kaynak, Trump'ın İran'la müzakere etmekle kalmayıp mutabakata varmak istediği tahmininde bulundu.

İsrailli kaynaklar, tarafların pazar gününe kadar bir anlaşmaya varma ihtimalinin olmadığını ve ABD'nin tutumunda kaos hissettiklerini ileri sürerek başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin ABD ile tam koordinasyon içinde hareket ettikleri yönündeki iddialarına rağmen, "Son zamanlarda Trump'ın hamleleri hakkında sadece haberlerden ve sosyal medya hesaplarından bilgi ediniyoruz." itirafında bulundu.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasında yapılacak ikinci tur görüşmeleri öncesinde Netanyahu'nun geçici ateşkesin uzatılmasına razı olduğu iddia edildi.

İsrail'in hükümete yakın Kanal 14 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun Lübnan ile ateşkesin uzatılmasını kabul edeceği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
