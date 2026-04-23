Haberler

ABD Başkanı Trump: "İran'la Ateşkesin Uzatılması Konusunda Zaman Baskısı Yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılması konusunda zaman baskısı olmadığını belirtti. Müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Trump, iyi bir anlaşma yapılmasını istediğini ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ateşkesin uzatılması konusunda zaman baskısı olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği demeçte, "İran ile çatışmayı sona erdirmek için acele etmediğini ve iyi bir anlaşma istediğini" ifade etti. Trump,  "İran ile ateşkesin uzatılması konusunda zaman baskısı olmadığını" dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de dün yaptığı basın toplantısında, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Başkan Trump'ın İran tarafına kırmızı çizgilerini çok net şekilde ilettiğini" belirtt. Leavitt, bu kapsamda "İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye devretmesinin talep edildiğini" aktardı.

Leavitt ayrıca, "Washington yönetiminin İran rejiminden yanıt beklediğini" belirterek, "Tahran'ın henüz ortak bir mesaj veremediğini, bu nedenle Trump'ın ateşkesi uzatma kararı aldığını" ifade etti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
