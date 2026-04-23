ABD Başkanı Trump: "İran'la Ateşkesin Uzatılması Konusunda Zaman Baskısı Yok"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ateşkesin uzatılması konusunda zaman baskısı olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği demeçte, "İran ile çatışmayı sona erdirmek için acele etmediğini ve iyi bir anlaşma istediğini" ifade etti. Trump, "İran ile ateşkesin uzatılması konusunda zaman baskısı olmadığını" dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de dün yaptığı basın toplantısında, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Başkan Trump'ın İran tarafına kırmızı çizgilerini çok net şekilde ilettiğini" belirtt. Leavitt, bu kapsamda "İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye devretmesinin talep edildiğini" aktardı.

Leavitt ayrıca, "Washington yönetiminin İran rejiminden yanıt beklediğini" belirterek, "Tahran'ın henüz ortak bir mesaj veremediğini, bu nedenle Trump'ın ateşkesi uzatma kararı aldığını" ifade etti.

