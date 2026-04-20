Trump, İran'la anlaşmanın "bu gece" imzalanmasını umduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in öncülüğündeki heyetin İslamabad'daki müzakerelere katılacağını teyit ederken, İran'la anlaşmanın "bu gece imzalanmasını umduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Fox News muhabiri Maria Bartiromo'ya, İran ile görüşme sürecini ve olası sonuçları değerlendirdi.

Bartiromo, "Dün, kendisi doğrudan bana, bu gece Pakistan'da (İran'la) anlaşmanın imzalanmasını umduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Trump, New York Post'a verdiği röportajda ise İslamabad'daki görüşmelere Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etti.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'la anlaşma imzalanmazsa "İran'daki her bir elektrik santralini ve köprüyü havaya uçuracağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı