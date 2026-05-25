Haberler

Trump: "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası nükleer anlaşmaya ilişkin 'ya harika ve anlamlı olacağını ya da anlaşma olmayacağını' belirtti. Trump, eski başkan Obama dönemindeki JCPOA'yı felaket olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile olası anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) "felaket ve başarısız" diye niteleyen Trump, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını savundu.

Trump, "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, "Demokratların, sözde Cumhuriyetçilerin ve aptalların" İran ile olası anlaşmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis, Bill Cassidy, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie gibi kendisini eleştirenlerin "yolunu kaybettiğini" savundu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi